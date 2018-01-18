В США подростка застрелили прямо в зале суда

В американском штате Огайо от рук заместителя прокурора погиб подросток. Как пишет РИА Новости, все произошло в зале суда во время слушаний. Рассматривалось дело 16-летнего парня, которого задержали за угрозы применить огнестрельное оружие.

Во время процесса возник конфликт между заместителем прокурора, подростком и членами его семьи. Когда представителя Фемиды сбили с ног и начали избивать, он открыл огонь и попал в подсудимого. Подростка госпитализировали, однако медики уже не смогли ему помочь.