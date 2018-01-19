Боброва - Соловьев: Может, нам не хватило искры

Олимпийские чемпионы в команде, победители и неоднократные призеры континентальных первенств Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают только четвертое место после короткого танца на чемпионате Европы в Москве.

- Мы не дотянули порядка двух баллов до нашего лучшего результата в сезоне. В принципе довольны технической составляющей, хореографией, - прокомментировал Дмитрий Соловьев. - В целом выступление получилось хорошим. Может, зажались где-то, может, не выдали сто процентов эмоций, не хватило искры.

Дмитрий также добавил, что чемпионат Европы является тренировочным стартом перед Олимпиадой: "Эти соревнования, безусловно, важны, но впереди Олимпиада. Здесь мы поймем, где нужно выдать больше эмоций, где более спокойно и внимательно отнестись к элементам. Так что будем работать дальше".