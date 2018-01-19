Два человека получили ножевые ранения в центре Стокгольма

В центре Стокгольма двое мужчин пострадали от ножевых ранений, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы шведской столицы.

Информация о произошедшем близ площади Медборгарплатсен поступила в четверг вечером. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Как рассказали очевидцы, с места инцидента скрылись двое неизвестных.

"Двое пострадавших доставлены в больницу. Один из них получил серьезные ранения", - сообщила стокгольмская полиция.

Вскоре стражи порядка отчитались об аресте одного подозреваемого. Также они доставили несколько человек в отделение для допроса.