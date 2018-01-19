Израиль сообщил о возобновлении работы посольства в Иордании

Израиль возобновляет работу посольства в Иордании после урегулирования дипломатического инцидента. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в канцелярии премьер-министра еврейского государства.

"Посольство Израиля в Иордании немедленно возобновляет работу в полном объеме", - говорится в заявлении ведомства главы правительства. В нем подчеркивается, что "Израиль придает большое значение стратегическим отношениям с Иорданией" и что "обе страны будут действовать для развития сотрудничества и укрепления мирного договора между ними".

Израиль и Иордания достигли соглашения по урегулированию прошлогоднего инцидента в Аммане. Вместе с тем еврейское государство "продолжит рассмотрение материалов, касающихся этого" происшествия, отметили в канцелярии.

23 июля 2017 года охранник израильского посольства в ходе ссоры застрелил двух иорданцев. Обстоятельства трагедии в жилом комплексе диппредставительства до конца не выяснены. По соображениям безопасности сразу после инцидента около 30 сотрудников израильского посольства покинули Амман.

У Израиля установлены дипотношения с двумя арабскими странами - Иорданией и Египтом.