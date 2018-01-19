Казахстан поблагодарил РФ за поддержку его председательства в СБ ООН

Казахстан благодарен России за поддержку его председательства в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Хочу подчеркнуть, что мы благодарны РФ за поддержку, которую мы получали в ходе и нашей предвыборной кампании в Совет Безопасности, и во время первого года нашего председательства, и сегодня, - приводит ТАСС слова казахстанского министра. - Это очень дорогого стоит. На практике реализуем наше стратегическое союзничество и политику нашего добрососедства, взаимного уважения".

В свою очередь глава МИД РФ заявил, что Москва "оценила те темы, которые Казахстан вынес на повестку дня". По словам Лаврова, и "в более широких кругах ООН эти инициативы находят широкую поддержку". "Мы искренне поздравляем с успешным сегодняшним заседанием под председательством президента Казахстана", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

В четверг в СБ под председательством Нурсултана Назарбаева прошли дебаты по проблеме нераспространения оружия массового уничтожения.