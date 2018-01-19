Минкульт введет письменное согласование даты начала проката фильмов

Министерство культуры РФ намерено ввести процедуру письменного согласования даты начала проката фильмов в России.

"Мы введем порядок письменного подтверждения желаемой даты проката при подаче заявки на получение прокатного удостоверения", - цитирует министра Владимира Мединского ТАСС.

Он добавил, что эта процедура позволит в дальнейшем избежать ситуаций, которая произошла, в частности, с фильмом "Приключения Паддингтона - 2". Его премьера сначала была отложена на 1 февраля "для разведения отечественных релизов", но в пятницу, 19 января, на совещании в Минкультуры вновь решили, что прокат стартует с 20 января.