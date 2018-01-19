Пентагон не стал комментировать поставки Россией Китаю С-400

Министерство обороны США оставило без комментариев начало поставок Москвой Пекину зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

"Мы не комментируем решения суверенных государств, касающиеся национальной безопасности", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Пентагона Джонни Майкла.

Ранее источник информагентства сообщил об отправке первого полкового комплекта С-400 в Китай. Собеседник агентства также отметил, что в 2017 году группа военнослужащих КНР прошла в РФ обучение эксплуатации С-400. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России не стали комментировать данную информацию.

О подписании Москвой и Пекином контракта на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года. Через год помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение договора.

Китай - первый зарубежный заказчик С-400 "Триумф". Второй иностранный покупатель этих систем противовоздушной обороны - Турция.