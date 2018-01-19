Появилось видео посадки самолета в Дюссельдорфе во время урагана

Ураган "Фредерике", обрушившийся на Германию со скоростью ветра до 116 километров в час, потребовал от пилотов в аэропорту Дюссельдорфа полного сосредоточения и высшего мастерства, сообщает телеканал Oe24.

С тревогой с башни управления наблюдали, как лайнер с трудом заходил на взлетно-посадочную полосу. В сложной ситуации экипаж сажал машину без автопилота. В салоне пассажиров болтало, словно в консервной банке. По данным администрации, из-за непогоды были отменены тридцать семь рейсов. Однако некоторым самолетам разрешили посадку, часть их них вынуждены были уйти на второй круг.

В четверг на территории страны был объявлен "красный" уровень тревоги в связи со штормовым циклоном. Жертвами непогоды стали шесть человек, десятки граждан получили травмы. Лишь в пятницу частично восстановлено движение поездов дальнего следования.