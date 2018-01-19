Пытавшие детей супруги из Калифорнии не признали вину

Супруги из американского штата Калифорния, которых обвинили в пытках и насилии над своими детьми, не признали вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что семейная пара Турпинов удерживала в заточении 13 своих детей в возрасте от 2 до 29 лет. Некоторые из них были закованы в цепи. После задержания 57-летнему Дэвиду и 49-летней Луизе были предъявлены десятки обвинений, в том числе в пытках и в насилии.

На прошедших в четверг судебных слушаниях Турпины не признали свою вину. Следующее заседание по их делу запланировано на 23 февраля. Супругам грозит пожизненное тюремное заключение.