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19.01.2018 12:41
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Во время ЧМ в Подмосковье ограничат проведение массовых мероприятий

Текст: Ирина Рыбникова

Ограничить проведение других массовых мероприятий на время, пока длится чемпионат мира по футболу, рекомендовали подмосковным властям в областном главке МВД.

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- Подготовьте предложения правительству области и другим ведомствам о сокращении до минимума с мая по июль массовых общественных, политических, спортивных мероприятий в Подмосковье в связи с невозможностью гарантировать общественный порядок, - сказал начальник главного управления МВД Московской области Виктор Пауков на заседании коллегии главка.

По его словам, почти тысяча сотрудников подмосковной полиции будут во время чемпионата откомандированы на территорию Москвы, поэтому крупные массовые мероприятия в области лучше не назначать.

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