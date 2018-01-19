Жители Подмосковья стали меньше погибать в ДТП

На 12 процентов сократилось за год количество погибших жителей Подмосковья в результате дорожно-транспортных происшествий.

"Одно из наших знаковых достижений - сокращение погибших в ДТП. В этом году мы радикально - на 12 процентов - снизили этот показатель. В 2016 году у нас на дорогах погибли 1167 человек, в 2017 году - 1023", - сказал губернатор области Андрей Воробьев на заседании коллегии Главного управления МВД России по Московской области, посвященное итогам деятельности за 2017-й и задачам на 2018 год.

"Задача в 2018 году - выйти на еще более низкий показатель", - добавил Воробьев.