Сахалинскую медсестру уволили после "фотосессии" в больнице

Медсестру Сахалинской областной больницы уволили после того, как она разместила в соцсетях фото на фоне тяжелобольных пациентов и нелестные высказывания в их адрес. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Там рассказали, что в ходе проверки, проведенной ведомством, был подтвержден факт фотосъемки пациентов и аудиозаписи в отделении.

"Младшая медсестра уволена по статье о разглашении охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Руководству учреждения вынесены замечания и выговоры "за ненадлежащий контроль трудовой дисциплины".

Напомним, скандал разгорелся в конце декабря, когда в интернете стали распространятся фотографии медсестры рядом с тяжелобольными пациентами, а также голосовые сообщения, где она нелестно высказывается о больных и своих коллегах-врачах. По данному факту региональная прокуратура организовала проверку.