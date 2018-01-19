В Перми раскрыли преступление 13-летней давности

Пермские следователи завершили расследование уголовного дела, которые было возбуждено 13 лет назад. Его фигурантом оказался 50-летний мужчина, которому были предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как пояснили в СУ СКР РФ по Пермскому краю, в апреле 2004 года в квартире, расположенной в Краснокамске (Пермский край), было обнаружено тело местного жителя с явными признаками насильственной смерти. Только спустя 13 лет расследование удалось завершить.

В частности, следствием установлено, что у погибшего произошел конфликт с одним из знакомых, который находился у него в гостях. По версии следствия, он нанес хозяину квартиры множественные удары канцелярскими ножницами в шею. От полученных ранений мужчина скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.