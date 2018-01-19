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19.01.2018 12:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-начальник ГИБДД Кузбасса получил срок за ДТП с жертвами

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Абаканский городской суд признал бывшего начальника управления ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина виновным в ДТП с четырьмя жертвами.

Осужден нижегородец, "подрезавший" на BMW автобус со школьниками

Авария со смертельным исходом произошла вечером 23 апреля 2016 года на 26-м километре автодороги Кемерово-Яшкино-Тайга в Кемеровском районе. Tоyota Land Cruiser, которой управлял Мовшин, на полном ходу столкнулась с Toyota Corona Premio. Удар был такой силы, что двое пассажирок легковушки скончались от полученных травм на месте, а двое других - в больнице.

Водителю внедорожника было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). По решению Верховного суда РФ рассмотрение уголовного дела состоялось в Абаканском городском суде.

- Государственный обвинитель, предоставив доказательства вины подсудимого, предложил признать его виновным и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы (изначально - в колонии-поселении), а также дополнительное наказание - лишение на три года права управления транспортным средством, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

В итоге подсудимый, так и не признавший вины, осужден на четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима и лишен на три года водительских прав. Приговор в законную силу не вступил.

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