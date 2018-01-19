На калининградской границе задержали змею

Живую рептилию в пластиковом контейнере пытался нелегально ввезти в Калининградскую область пассажир поезда Москва - Калининград.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, пресмыкающееся обнаружили в сумке жителя Калининграда на посту Нестеров.

Таможенный контроль всех поездов калининградского направления проводится на въезде в регион, поскольку они следуют транзитом через Литовскую Республику.

Змея длиной 20 сантиметров была помещена в прозрачную пластиковую коробку с опилками. На крышке надпись - "Ела последний раз 04.01.2018 мышиного голыша".

Никаких документов на животное у владельца не оказалось. Рептилию отправили на экспертизу в Калининградский зоопарк.