Новые герои вместо старых

План монументальной пропаганды обычно называют ленинским, поскольку идея его создания приписывается В.И. Ленину. Оформление плана началось декретом СНК "О памятниках республики", опубликованным 14 апреля 1918 г. Декрет требовал "мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции"1. Позже был создан список лиц, признанных достойными увековечивания Советской властью (более 60 имен - революционных деятелей, ученых, писателей, поэтов). Декрет предписывал также снятие старых памятников, поставленных "в честь царей и их слуг", с оговоркой: если они не представляли "интереса ни с исторической, ни с художественной стороны".

Работой по снятию и установке памятников в Петрограде занималась комиссия, которую возглавлял нарком просвещения А.В. Луначарский. Всего в 1918-1920 гг. установили примерно 20 памятников, среди них были не только исторические лица, но и символические фигуры: "Красноармеец", "Освобожденный труд", "Великому Металлисту"2. Художественные достоинства памятников различались, поскольку в создании их принимали участие как знаменитые, так и начинающие скульпторы, нередко приверженцы авангардных течений. Комиссия Луначарского либерально подходила к отбору эскизов, художники могли пользоваться любыми выразительными средствами, а за каждый принятый проект скульпторы получали 600 руб.3

Памятники-времянки

Первый памятник в Петрограде создал известный скульптор Л.В. Шервуд. Это был бюст А.Н. Радищева, установленный в сентябре 1918 г. на высокой колонне-пьедестале у Зимнего дворца. Создавались памятники абстрактных форм, к восприятию которых были не готовы не только революционные руководители Петрограда, но и жители. Так, кубофутурист О. Гризелли создал бюст С.Л. Перовской, установленный у Московского вокзала. По словам Л.В. Шервуда, скульптор представил Перовскую "могучей львицей с громадной прической, с мощными формами лица и шеи"4. Скульптура простояла недолго и была снята "по просьбам трудящихся". Деятельностью комиссии Наркомпроса были недовольны в исполкоме Петросовета, который с апреля 1919 г. поручил руководство всеми художественными работами своим подразделениям.

Памятники первых лет Cоветской власти были изготовлены из гипса и рассматривались как временные, предполагалось позже изготовить их из более долговечного материала. Но в большинстве случаев гипсовые памятники были утрачены. Так, бюст Радищева в январе 1919 г. упал во время шторма и разбился.

В декабре 1922 г. в Петроисполкоме заинтересовались состоянием гипсовых памятников, которое оказалось неутешительным. Бюсты Добролюбова и Гарибальди имели трещины. У бюста Бланки был выбит глаз и сбита часть головы, а бюст Гейне был совершенно разрушен - большая часть головы отбита. С постаментов были сбиты буквы надписей5. Нетрудно заключить, что повреждения произошли в немалой степени от вандализма.

Осмотревший памятник "Красноармеец" в июне 1923 г. инспектор докладывал: "Вся установка покривилась, бывший в руке красноармейца револьвер сбит. Штукатурка всего постамента облупилась начисто. Доски постамента ободраны. Часть камней его высыпалась наружу; фигура сама цела, но вид ее очень грязный"6.

В Петроисполкоме сначала надеялись отремонтировать памятники из гипса, но после обследования стало ясно, что их необходимо снимать. Новый этап реализации плана монументальной пропаганды в Петрограде начался в 1923 г. Петроисполком постановил в июне 1923 г. установить памятники Ф. Лассалю и Г.В. Плеханову в долговечном материале.

Лассаль продержался до 1937 года

Бюст германского политика и философа Лассаля, выполненный скульптором В.А. Синайским из гипса, был установлен на Невском проспекте перед башней Городской думы в октябре 1918 г. и являлся вторым после бюста Радищева советским памятником в Петрограде7. Из всех временных памятников 1918-1919 гг. этот монумент считался самым выразительным, поэтому решено было повторить его в граните.

Летом 1923 г. c Академией художеств был заключен договор на сумму 1200 руб. золотом на изготовление пьедестала и фундамента памятника. В качестве материала использовали гранитный постамент, приготовленный до революции для памятника Александру II в Михайловском саду. Из камня предстояло изготовить пьедесталы памятников Лассалю и Плеханову. Скульптор Синайский должен был воспроизвести в граните бюст Лассаля своей работы, за это он получал 1800 руб. золотом8.

Памятник намечали установить в сквере на площади Лассаля (ранее - Михайловская, ныне - площадь Искусств). Была созвана комиссия, которая должна была определить точное место для памятника. Открытие памятника планировали провести в день празднования Октябрьской революции, но установка задерживалась, поскольку решение о месте установки было принято поздно. В итоге памятник установили на прежнем месте, у лестницы Городской думы 5 декабря 1923 г. Бюст простоял на Невском проспекте до 1937 г., когда был подвергнут критике и демонтирован[9]. Лассаль попал в немилость как носитель некоммунистической, социал-демократической идеологии, выступавший за легальные методы борьбы пролетариата. Бюст сейчас находится в фонде Русского музея.

Место для Плеханова

Работа над памятником Г.В. Плеханову также началась в 1923 г. Это был первый советский бронзовый памятник в Петрограде. Исполком Петросовета выделил на его установку 17 000 руб. золотом. Скульптору И.Я. Гинцбургу предполагалось выплатить 4075 руб. за создание скульптуры из глины и наблюдение за ее отливкой. В смету были заложены расходы на изготовление модели из гипса и пробная установка на Казанской площади10. Гинцбург должен был подготовить памятник к открытию не позднее 15 июня 1924 г., но с отливкой скульптуры из бронзы произошла заминка, ведь такая работа в Петрограде после революции еще не производилась. Первый подрядчик не смог отлить памятник, работу передали заводу "Красный Выборжец". Временный памятник из гипса был поставлен перед Казанским собором в мае 1924 г. Но стало понятно, что памятник не соответствует размеру площади и архитектурному окружению11. В мае 1925 г. памятник Плеханову из бронзы был установлен на небольшой площади на Московском проспекте перед зданием Технологического института, где сохранился до наших дней.

Так в Ленинграде начался новый этап реализации плана монументальной пропаганды. У большевиков появились герои из собственных рядов, которых надо было увековечить. В 1923-1925 гг., в условиях окончательно утвердившейся Советской власти, стали создавать памятники из бронзы, а работы велись под непосредственным руководством и контролем партийных и городских органов.

*В декабрьском номере за 2017 год "Родина" опубликовала материал "Истуканы властвуют над нами" о том, как имперские памятники пострадали от революции. Сегодня рассказ о первых памятниках новой власти.

1. О памятниках Республики. Декрет [СНК. 12 апреля 1918 г.] // Известия ВЦИК. 1918. N 74. 14 апреля. С. 3.

2. Балашов Е.М. Новое общество - "новый человек" // Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. М., 2013.. С. 485-486.

3. Стригалев А. 1918-1919: первые памятники в Петрограде // Декоративное искусство. 1978. N 5. С. 1.

4. Шервуд Л. Воспоминания о монументальной пропаганде в Ленинграде. // Искусство. 1939. N 1. С. 50-53.

5. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.). Ф. 3183. Оп. 1. Д. 48. Л. 83, 86.

6. Там же. Л. 108.

7. Толстой В.П. У истоков советского монументального искусства. 1917-1923. М., 1983. С. 96, 97.

8. ЦГА СПб. Ф. 3183. Оп. 1. Д. 39. Л. 4, 19.

9. Сперанская В.С. Скульптор Виктор Алексеевич Сперанский. Л., 1971. С. 11.

10. ЦГА СПб. Ф. 3180. Оп. 2. Д. 81. Л. 1, 11.

11. История русского искусства. М., 1957. Т. XI. С. 41; Чистиков А.Н., Процай Л.А. Петроград - Ленинград. 1920-1930е годы в фотографиях и документах. СПб., 2010. С. 45.

