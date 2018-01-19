В Петербурге при разводке рухнула опора Тучкова моста

В центре Петербурга прекращено движение по Тучкову мосту. Его развели, и в это время рухнула опора контактной сети.

Как сообщили "РГ" в ЗАО "Пилон", компании, являющейся подрядчиком по ремонту моста, падение может быть связано с некачественным материалом опоры.

Сейчас подрядчик ищет решение для восстановления опоры контактной сети в максимально короткие сроки.

Из-за ЧП по Тучкову мосту закрыто движение электротранспорта. В "Горэлектротрансе" говорят, что изменились маршруты трамваев №№6, 6А и 40 и троллейбусов №№1 и 9

Движение автомобилей и автобусов по мосту осуществляется в обычном режиме. Поэтому "Пассажиравторанс" выпустил на линию дополнительные автобусы.

Стоит отметить, что разводка Тучкова моста была внеплановой. Навигация в Петербурге прекращена до весны.