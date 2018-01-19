В Петербурге владельца крокодила заподозрили в обороте оружия

Новости

СМИ: Курдские отряды убили четырех турецких солдат на границе с Сирией 00:57
Трамп продлил действие закона о слежке за иностранцами 00:53
В Одессе скончался раненный в перестрелке полицейский 00:34
В американском аэропорту задержали журналистов с муляжом бомбы 00:28
В Подмосковье пьяный водитель выстрелил в полицейского 00:23
Татьяна Тарасова: На Олимпиаду должны ехать Алиев и Коляда 19.01.2018
ЦБ спрогнозировал возврат инфляции в России к 4% 19.01.2018
На синей ветке метро восстановили движение после инцидента с пассажиром 19.01.2018
МОК сократил квоту россиян на зимнюю Олимпиаду 19.01.2018
Минздрав разработал порядок выдачи электронных справок 19.01.2018
Дмитрий Алиев: В первую очередь, я победил сам себя 19.01.2018
Зарегистрировать недвижимость можно будет в электронном виде 19.01.2018
Алиев и Коляда взяли медали ЧЕ по фигурному катанию 19.01.2018
Фото: Собчак впервые окунулась в прорубь на 40-градусном морозе 19.01.2018
Лавров прояснил ситуацию о российских военных в Африне 19.01.2018
Премьер Чехии лишился парламентского иммунитета 19.01.2018
Лавров: Налаживание двусторонних отношений зависит от Трампа 19.01.2018
МИД: У США нет фактов о саботировании Москвой резолюций СБ ООН по КНДР 19.01.2018
КПРФ предложила России выйти из ВТО 19.01.2018
Администрации президента Южной Кореи запретили торговать криптовалютой 19.01.2018
Володин: США нанесли ущерб Европе санкциями против РФ 19.01.2018
МИД: США навязывают ложное представление о химических инцидентах в Сирии 19.01.2018
Президента Кореи оштрафовали за превышение скорости в день выборов 19.01.2018
Выпущенная на волю из питомника Сочи самка леопарда погибла 19.01.2018
Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий 19.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
19.01.2018 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге владельца крокодила заподозрили в обороте оружия

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Петербургские полицейские рассказали подробности о крокодиле, обнаруженном в одном из подвалов Петергофа.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все началось с обыска в доме у мужчины, которого подозревают в незаконном обороте оружия.

На калининградской границе задержали змею

Стражи порядка не ограничились проверкой только жилых комнат и заглянули в подвал. В одном из помещений они нашли живого нильского крокодила.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подчеркивают, что в ходе обыска никаких инцидентов, связанных с рептилией не произошло.

Сейчас дальнейшую судьбу крокодила решает ветеринарная служба.

Сотрудники Главка проводят беседы с владельцем рептилии, ведь при обыске в его доме было найдено несколько предметов, которые имеют конструктивное сходство с боеприпасами. Оружие это или имитация, выяснят специалисты экспертно-криминалистического центра МВД России.

Главное сегодня

Танкер с российским газом для США развернулся посередине Атлантики
Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий
Кремль: После ЧП в школах есть вопросы к негативному влиянию интернета
Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере
Опубликовано видео задержания нападавшего на учеников в Улан-Удэ