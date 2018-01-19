В Петербурге владельца крокодила заподозрили в обороте оружия

Петербургские полицейские рассказали подробности о крокодиле, обнаруженном в одном из подвалов Петергофа.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все началось с обыска в доме у мужчины, которого подозревают в незаконном обороте оружия.

Стражи порядка не ограничились проверкой только жилых комнат и заглянули в подвал. В одном из помещений они нашли живого нильского крокодила.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подчеркивают, что в ходе обыска никаких инцидентов, связанных с рептилией не произошло.

Сейчас дальнейшую судьбу крокодила решает ветеринарная служба.

Сотрудники Главка проводят беседы с владельцем рептилии, ведь при обыске в его доме было найдено несколько предметов, которые имеют конструктивное сходство с боеприпасами. Оружие это или имитация, выяснят специалисты экспертно-криминалистического центра МВД России.