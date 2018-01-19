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19.01.2018 13:35
Рубрика: Происшествия
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Жителя Кубани будут судить за стрельбу из винтовки по школьнице

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани будут судить 31-летнего мужчину: его обвиняют в стрельбе из пневматической винтовки по несовершеннолетней девушке.

ЧП произошло в городе Крымске в октябре 2017 года. Пострадавшей школьнице был причинен тяжкий вред здоровью. Теперь Крымская межрайонная прокуратура закончила расследование и утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. Дело отправлено на рассмотрение в суд.

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- По версии следствия, 29 октября 2017 года 31-летний мужчина, находясь на балконе своей квартиры, беспричинно выстрелил из пневматической винтовки в спину 16-летней девушки, проходившей по пешеходному тротуару около центрального рынка на улице Синева в городе Крымске, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В результате умышленных противоправных действий потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу: он находится в СИЗО. Уголовная статья, по которой будут судить мужчину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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