В Геленджике грузовик спровоцировал массовое ДТП

В Геленджике грузовик с полуприцепом спровоцировал ДТП с участием еще трех легковых автомобилей. Об этом в пятницу сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- По предварительным данным, мужчина 1959 года рождения, управляя грузовым автомобилем Scania, столкнулся с автомобилем Volkswagen, который отбросило на дерево. Затем большегруз продолжил движение и, зацепив по ходу движения автомобили BMW и Toyota, протаранил столб линии электропередач и частное домовладение. И напоследок задел припаркованный автомобиль Kia, - рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, в качестве предварительной причины рассматривается отказ тормозов у грузового автомобиля.

С места аварии в городскую больницу с незначительными травмами доставили двоих. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.