СМИ: Правительство Южной Кореи не пустило подлодку США в Пусан

Из опасения спровоцировать резкую реакцию КНДР и нанести ущерб межкорейским переговорам правительство Южной Кореи запретило заход американской атомной подлодке в порт Пусан. Об этом со ссылкой на анонимный источник в правительстве Южной Кореи сообщило местное издание "Чосон Ильбо".

По информации газеты, атомная субмарина США класса "Вирджиния" водоизмещением 7800 тонн должна была зайти 18 января в южнокорейский порт Пусан для пополнения запасов и топлива. Однако правительство Южной Кореи уведомило Соединенные Штаты, что подводной лодке лучше не заходить в Пусан.

Как утверждает "Чосон Ильбо", в Сеуле не захотели лишний раз провоцировать Пхеньян, с которым сейчас идут переговоры об участии в Олимпиаде в Пхенчхане и в целом наметилось улучшение отношений.

Интересно, что южнокорейские власти предложили американцам альтернативу - зайти в другой южнокорейский порт Чинхэ. Однако, по неизвестным причинам, этот вариант военных США не устроил. В итоге заход подводной лодки в Южную Корею был вообще отменен, субмарина проследовала далее. Издание не уточняет, какой именно из 13 имеющихся у ВМС США подлодок класса "Вирджиния" было отказано в заходе в Пусан.