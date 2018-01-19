Ураган в Европе привел к гибели 10 человек

По последним данным, жертвами урагана в странах Западной Европы стали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Стихийное бедствие в четверг привело к гибели шести человек в Германии. Большинство из них стали жертвами ДТП, спровоцированных непогодой. Двое погибших - пожарные, участвовавшие в ликвидации последствий урагана. Известно, что они были насмерть задавлены упавшими деревьями.

Не менее трех человек погибли в четверг в Нидерландах. В связи с ураганом прекратил работу амстердамский аэропорт Схипхол. Один человек погиб в Бельгии: стихия повалила на его автомобиль дерево.

По прогнозам немецких метеорологов, скорость ветра местами может достигать 44,4 метра в секунду. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn остановил движение поездов дальнего следования по всей Германии. В некоторых федеральных землях закрывались школы и детские сады.

