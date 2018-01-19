В САР убит воевавший за ДАИШ немецкий репер

Примкнувший к ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии немецкий репер Деннис Кусперт (Deso Dogg), был убит во время боевых столкновений в провинции Дэйр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Кусперт завершил свою музыкальную карьеру в 2010 году и принял ислам, а в 2013 году стал сражаться на стороне террористов. В 2014-м он был одним из ключевых вербовщиков ДАИШ.

Ранее СМИ уже сообщали о гибели Кусперта, однако информация тогда не подтвердилась.