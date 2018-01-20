Госдеп США одобрил продажу Бельгии 34 истребителей F-35. Теперь изучить контракт и одобрить его должен американский Конгресс.

Как пишет ТАСС, Брюссель также хотел бы купить средства радиоэлектронной борьбы, системы управления и связи, оружейные системы для F-35, инфракрасные отражатели, вспомогательное оборудование и многое другое.

Вашингтон заявил, что данная сделка позволит "укрепить безопасность страны-союзника, сдерживать агрессию в Западной Европе ". Ранее СМИ сообщали, что 52 многоцелевых истребителя F-35 у США приобрела Норвегия.