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Милош Бикович познакомился с Камбербэтчем на съемках рекламы часов

Новость 20.01.2018, 15:59 | Текст: Юлия Авакова

Сербский и российский актер Милош Бикович ("Аисты вернутся" / "Вратиће се роде", "Мы будем чемпионами мира"/ "Бићемо прваци света", "Солнечный удар", "Духless 2") отправился в Швейцарию для участия в рекламной компании одной из известных фирм, занимающихся производством часов, о чем не преминул сообщить в своем аккаунте в Instagram, объединив в один ролик подборку наиболее запомнившихся ему моментов официальной части встречи, куда вошла фотография и маленький видеофрагмент, где Бикович позирует с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Актер задействован в большом количестве проектов как в России ("Балканский рубеж", "Лед", "Кома"), так и в Сербии ("Южный ветер" / "Jужни ветар", "Абсурдный эксперимент" / "Апсурдни експеримент"), а следующим фильмом с его участием станет картина в жанре фэнтези "За гранью реальности" режиссёра Александра Богуславского с Антонио Бандерасом в главной роли, выходящая в прокат 1 марта 2018 года. 

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