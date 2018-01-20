Новейший корвет США вмерз в лед во время первого похода

Новейший военный корабль США Little Rock, введенный в эксплуатацию в декабре прошлого года, вмерз в лед на рейде Монреаля. Почти месяц корвет, на борту которого находится зенитно-ракетный комплекс RIM-116 и два вертолета, не может выйти на открытую воду и направиться в Новую Шотландию, а от туда в порт базирования во Флориде.

Как сообщает издание Business Insider, представитель ВМС США капитан-лейтенант Кортни Хиллсон заявила, что боевой корабль останется в порту Монреаля до тех пор, пока погода не улучшится и не потеплеет.

Отметим. что корабль Little Rock класса Freedom предназначен обеспечения безопасности судоходства в прибрежных водах морской зоны. Он способен обезвреживать мины, бороться с подлодками и надводными кораблями. Экипаж корабля состоит из 70 человек.

Корабль может достигать скорости 45 узлов и проходить без дозаправки более 3500 морских миль. Корвет имеет мощное зенитное вооружение, которое включает в себя 30-ти и 57-ми миллиметровые артиллерийские установки, а также ракетный комплекс RIM-116. Авиационная группа включает два вертолета MH-60R/S Seahawks и беспилотник MQ-8 Fire Scout. Для их размещения на борту корабля предусмотрен ангар.