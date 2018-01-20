В центре Москвы автомобилист расстрелял прохожих

В центре Москвы автомобилист открыл огонь по людям. Злоумышленник использовал травматическое оружие.

"Примерно в 1:30 рядом со станцией метро "Маяковская" между водителем и двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого мужчина ранил своих оппонентов", - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Там отметили, что стрелявший скрылся с места происшествия. Пострадавших госпитализировали, а злоумышленника ищет полиция. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.