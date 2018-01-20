В Подмосковье водитель задержан за покушение на жизнь сотрудника ДПС

В подмосковном Лыткарино арестован 43-летний житель Люберец, пытавшийся расстрелять сотрудника ДПС.

Как сообщает ГСУ СК по Московской области, 19 января около пяти часов вечера инспектор областного ДПС стал свидетелем ДТП - "ВАЗ-2113" въехал в забор пожарной части. После этого, сидя на переднем пассажирском сиденьи служебного автомобиля ДПС, водитель "ВАЗ-2113" попытался напасть на инспектора и расстрелять его из травмата. Сделав два выстрела в упор, он повредил подголовник водительского сидения и заднее пассажирское сидение.

Как показала позднейшая проверка, стрелок находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Теперь он - подозреваемый в деле о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), мерой пресечения избрано заключение под стражу.