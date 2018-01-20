Жительнице Рыбинска вместо смартфона прислали речной песок

В Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, связанного с заказом в интернете дорогостоящего гаджета.

По информации УМВД по Ярославской области, обратившаяся в полицию жительница Рыбинска рассказала, что заказала в интернет-магазине сотовый телефон за 24 тысячи рублей, оплатила заказ, а когда вскрыла присланную по почте посылку, обнаружила там вместо гаджета речной песок.

- Следственное управление МУ МВД России "Рыбинское" по данному факту возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество", - сообщила официальный представитель регионального УМВД Марина Кокуева.

В полиции рассказали, что сейчас выясняется, где в почтовое отправление насыпали песок: в компании-отправителе, на почте или девушка оформила заказ на фейковой странице интернет-магазина. При этом в ведомстве советуют, делая покупки в сети, никогда не переводить деньги в качестве предоплаты, а также не выполнять указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.