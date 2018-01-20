Жителей Колымы предупредили о мощном циклоне

Сильный ветер, снег и метель принесет в Магаданскую область очередной циклон. В связи с непогодой в регионе 21 и 22 января возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, предупредили в региональном пожарно-спасательном центре.

Существует опасность обрыва линий электропередачи, нарушения в работе всех видов транспорта, заносов на дорогах, а также обрушения снежных козырьков и сосулек.

Кроме того, спасатели отмечают, что возможна угроза разрушения ледового припая Охотского моря.

Жителей Колымы просят воздержаться от дальних поездок во время циклона.