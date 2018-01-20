В Омской области в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок

В Омской области минувшей ночью на трассе Тюмень-Омск при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек, в том числе двухлетний ребенок.

- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть ОМВД по Любинскому району поступило накануне примерно 22:40 по местному времени, - рассказали в Управлении ГИБДД по Омской области.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что в районе 591 километра автодороги Тюмень-Омск столкнулись автомобили ВАЗ-2104 и Toyota Avensis.

В результате аварии еще до приезда бригады скорой помощи погибли на месте пять человек. Это оба водителя столкнувшихся автомобилей - 35-летний и 51-летний мужчины, а также пассажиры автомобиля "четверки" - 31-летняя и 58-летняя женщины и девочка двух лет.

Как пишут в соцсетях очевидцы ДТП, Toyota Avensis ехала по трассе с очень большой скоростью, на что указывает и характер повреждения автомобилей. Точные причины и виновника аварии сейчас выясняют сотрудники Госавтоиспекции, изучая все обстоятельства происшествия.