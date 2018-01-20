Псковские десантники получат новейшую бронетехнику

В Псковское десантно-штурмовое соединение войск ВДВ поступят новейшие БМП и БТР, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Минобороны уточняет, что речь идет о первой партии современных модернизированных боевых машин БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ. Поставки ожидаются в первом квартале этого года.

новые боевые машины уже ждут специально подготовленные для них экипажи, которые предварительно прошли обучение в учебном центре на одном из предприятий оборонной промышленности.

Стоит добавить, что БМД-4М и БТР-МДМ это новейшие скоростные, плавающие гусеничные боевые машины десанта и бронетранспортеры оснащенные самыми современными высокотехнологичными системами вооружения.

Основу огневой мощи БМД-4М составляет 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты "Аркан", которое служит и пусковой установкой ПТУР.

Кроме того эти боевые машины десанта имеют на вооружении 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и пулемет калибра 7,62.

Гусеничный бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" создан на базе БМД-4 для замены устаревшего БТР-Д. Машина вооружена двумя пулеметами, перевозит 13 солдат, может плавать и десантироваться с самолета.