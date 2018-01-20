Дональд Трамп продлил действие закона о слежке за иностранцами. "Только что подписал документ о сборе внешней разведывательной информации", - написал президент США в Twitter. Он подчеркнул, что теперь это не тот закон, который сильно критиковали во время прошлогодних выборов.
Ранее палата представителей американского Конгресса отклонила поправку, которая требовала наличия ордера у спецслужб, чтобы проверять связи граждан США с иностранцами.
Добавим, что в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал о массовой слежке за людьми по всему миру. Он отметил, что спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений. Об этом пишет РИА Новости.
Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection. This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election. I will always do the right thing for our country and put the safety of the American people first!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2018 г.