Дональд Трамп продлил действие закона о слежке за иностранцами. "Только что подписал документ о сборе внешней разведывательной информации", - написал президент США в Twitter. Он подчеркнул, что теперь это не тот закон, который сильно критиковали во время прошлогодних выборов.

Ранее палата представителей американского Конгресса отклонила поправку, которая требовала наличия ордера у спецслужб, чтобы проверять связи граждан США с иностранцами.

Добавим, что в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал о массовой слежке за людьми по всему миру. Он отметил, что спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений. Об этом пишет РИА Новости.