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В Сети полностью выложен рэп-альбом Тома Харди

Новость 20.01.2018, 14:27 | Текст: Генри Достоевский

Незавершенный альбом, где Том Харди читает рэп, стал доступен для прослушивания на сервисе Soundcloud.

Мантра у поклонников Тома Харди всего одна - "Талантливый Том Харди талантлив во всем".

Подтверждением (или опровержением) этому стали полные сырой энергетики музыкальные записи, датируемые далеким 1999 годом, в которых знаменитый актер под незатертые сэмплы (кроме гангстерской мелодии композитора Нино Роты из "Крестного отца", она же разухабистая тема из фильма Ф. Феллини - Fortunella, а также известной темы Эннио Морриконе из "Однажды в Америке") и неброские, но весомые биты выступал под псевдонимом Tommy No 1.

Фото: AFP PHOTO/ JOSEP LAGO
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В создании альбома из 18 треков, явно вдохновленного корифеями своего дела Wu-Tang Clan и частично экспериментатором DJ Shadow, Харди помогал его соратник Eddie Too Tall (Эд Трейси), написавший все инструментальные подложки.

Трейси также рассказал, что записывались молодые флоу-мастера на обычный магнитофон и недорогой микрофон, а сэмплы заимствовали из фильмов, записанных на видеокассетах. Никакой обработки, треки представлены именно в том виде, в котором их записали почти двадцать лет назад.

Сам Харди никогда особо не скрывал своего музыкального прошлого, как и своих речитативных навыков, привлекая к этому и своего ребенка.

Интересно, что причина, по которой молодые люди в свое время не выпустили эти записи официально, оказалась довольно простой - от этого решения актера отговорил его агент.

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