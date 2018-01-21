Фуркад стал победителем масс-старта в Антерсельве, Шипулин - 10-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с масс-старта на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Два остальных места на пьедестале заняли норвежцы: Тарьей Бе финишировал вторым, а Эрлен Бьонтегард - третьим.

Успех Фуркаду принесла комбинация более-менее стабильной стрельбы и приличной скорости на трассе. Мартен на огневых рубежах был неточен дважды, как и все, кто финишировал в топ-5, однако по скорости француз оказался быстрее ближайших конкурентов. Таким образом, Фуркад прервал серию из трех гонок без побед.

Йоханнес Бе, дважды оставлявший Мартена без побед, неожиданно провалил стрельбу. В итоге, у скандинава накопилось пять промахов. Но за счет феноменальной прыти на дистанции Бе сумел вылезть на шестую строчку. В числе прочих Йоханнес опередил и нашего Антона Шипулина, который с тремя осечками стал 9-м.

Другие два россиянина выступили еще менее успешно. Логинов с тремя промахами закончил гонку 18-м, а Антон Бабиков с четырьмя ошибками на огневых рубежах - 24-м.