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Рубрика: В мире

Из-за проблем с контролем выбросов отзовут 127 тысяч автомобилей Audi

В Германии отзовут около 127 тысяч автомобилей марки Audi, оснащенных дизельным двигателем V6 TDI, так как в них было обнаружено программное обеспечение, позволяющие обходить ограничения на выброс вредных газов. Соответствующее постановление вынесло федеральное ведомство по транспорту ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По данным издания, в моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 с дизельным мотором применяется механизм, который отключает ограничения, необходимые для соблюдения норм по выбросам вредных газов стандарта Евро-6. Под подозрением попали также машины модели A8, выпущенные до середины прошлого года.

В декабре ведомство распорядилось отозвать по всему миру более 57 тысяч автомобилей Volkswagen Touareg с трехлитровыми дизельными двигателями, в том числе около 26 тысяч в ФРГ, из-за несоответствий в работе системы очистки отработанных газов.

Audi принадлежит немецкому автоконцерну Volkswagen, который ранее также оказался в центре скандала. В выпускаемых компанией автомобилях было выявлено программное обеспечение, позволявшее занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями.

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