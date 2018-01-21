Из-за проблем с контролем выбросов отзовут 127 тысяч автомобилей Audi

В Германии отзовут около 127 тысяч автомобилей марки Audi, оснащенных дизельным двигателем V6 TDI, так как в них было обнаружено программное обеспечение, позволяющие обходить ограничения на выброс вредных газов. Соответствующее постановление вынесло федеральное ведомство по транспорту ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

По данным издания, в моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 с дизельным мотором применяется механизм, который отключает ограничения, необходимые для соблюдения норм по выбросам вредных газов стандарта Евро-6. Под подозрением попали также машины модели A8, выпущенные до середины прошлого года.

В декабре ведомство распорядилось отозвать по всему миру более 57 тысяч автомобилей Volkswagen Touareg с трехлитровыми дизельными двигателями, в том числе около 26 тысяч в ФРГ, из-за несоответствий в работе системы очистки отработанных газов.

Audi принадлежит немецкому автоконцерну Volkswagen, который ранее также оказался в центре скандала. В выпускаемых компанией автомобилях было выявлено программное обеспечение, позволявшее занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями.