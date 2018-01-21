Немецкие социал-демократы сказали "да" коалиционным переговорам с Меркель

Шестнадцать земельных союзов, шестьсот делегатов и сорок пять членов правления Социал-демократической партии Германии, наделенных правом голоса. А еще 800 журналистов и 120 человек технического персонала, 180 осветительных приборов, 60 израсходованных рулонов клейкой ленты, пять километров силовых кабелей, 120 мониторов и 250 трибун: с таким размахом в Бонне прошел внеочередной съезд СДПГ, к которому без преувеличения было приковано внимание не только всей страны, но и Евросоюза. Ведь на них решалось будущее правительства Германии.

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И вот только что стали известны результаты финального голосования: 56,4 процента участников согласились с лидером партии Мартином Шульцем и поддержали вступление в коалиционные переговоры с консервативным блоком Ангелы Меркель. Таким образом, они должны начаться уже завтра и, как ожидается, займут несколько недель.

Если консультации будут успешными, то к середине февраля блок ХДС/ХСС и СДПГ выйдут на проект нового коалиционного соглашения, а приблизительно к концу марта в Германии вновь появится "большая коалиция", что позволит Меркель в четвертый раз сохранить за собой кресло канцлера.