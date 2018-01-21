По турецкому городу Килис нанесен ракетный удар

Турецкий город Килис в одноименной провинции подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Всего было выпущено три ракеты. В результате обстрела один человек получил легкие травмы, повреждены несколько зданий.

Турция в субботу объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в районе Африн на северо-западе Сирии. Анкара считает действующие там отряды "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" сирийскими ответвлениями Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.