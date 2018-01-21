В Удмуртии обнаружили тело замерзшего школьника

В удмуртском Воткинске обнаружили тело 11-летнего мальчика, умершего от переохлаждения, сообщает региональный СК.

Сообщение о том, что ребенок не пришел домой после уроков, поступило от его родителей накануне. Следователи и полиция нашли тело мальчика в садовом домике, где, по предварительным данным, он мог употреблять алкоголь с двумя сверстниками.

Личности детей уже установлены, сейчас с ними работает следователь. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, обстоятельства трагедии уточняются.