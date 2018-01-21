В Удмуртии прокуратура начала проверку по факту смерти школьника

В Удмуртии прокуратура начала проверку по факту смерти 11-летнего мальчика в садовом домике в Воткинске. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, тело замерзшего школьника нашли сегодня утром. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). О пропаже ребенка родители заявили в полицию 20 января, около 23.00. Мальчик не вернулся домой после школы. Чуть позже его нашли в садовом домике на территории города. Предварительно причиной смерти называют переохлаждение.

Также следователи проверяют информацию о том, что погибший накануне трагедии выпивал в этом домике со своими сверстниками. Их личности уже установлены. Назначена судебно-медицинская экспертиза.