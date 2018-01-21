Мэра Махачкалы доставили в суд для избрания меры пресечения

Мэра столицы Дагестана Мусу Мусаева доставили в суд для избрания меры пресечения. Как информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда, он был доставлен в Советский районный суд города Махачкала.

Следствие просит о заключении чиновника под стражу. Сам градоначальник вины не признает и считает, что дело возбуждено необоснованно.

Напомним, что в отношении Мусаева заведено уголовное дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий. По версии правоохранительных органов, в 2016 году Мусаев, зная о том, что участок земли в республиканской столице площадью около 17,5 тысяч квадратных метров, является собственностью Дагестана, подписал постановление о предоставлении его в собственность коммерческой структуре за плату в размере один миллион 100 тысяч рублей.

При этом специалисты определили, что рыночная стоимость участка превышает 81 миллион рублей.

Незаконные действия Мусаева причинили бюджету республики серьезный материальный ущерб. Ход расследования дела взял на личный контроль Председатель СК РФ Александр Бастрыкин.