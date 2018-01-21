СК Югры проверит высадку инвалида из автобуса в мороз

СК по ХМАО-Югре начал проверку по сообщениям в СМИ о нарушении прав женщины-инвалида в общественном транспорте.

Виктория Швецова, инвалид-колясочник из Ханты-Мансийска, опубликовала в одном из сообществ ВКонтакте настоящий "крик души", рассказав о конфликте с кондуктором автобуса № 5, на котором она хотела добраться до дома после службы в церкви.

- Поскольку коляска в снегу буксует, я на свой страх и риск вышла на костылях. Скользко, холодно (на тот момент было - 27)... Приготовила инвалидское удостоверение, где мое фото с печатью и четко указано, что я инвалид 1-й группы бессрочно. А стало быть, проезд бесплатный. Социальный проездной я еще не получила, не успела. Да и не было проблем на других автобусах, - рассказала Виктория. - Контролер начала требовать либо оплату, либо социальный проездной!

В итоге Виктории пришлось выйти из автобуса на мороз. Оказавшись на улице, женщина поскользнулась и упала, после чего ее стали мучить боли в ногах и позвоночнике.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям кондуктора дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в региональном СК.