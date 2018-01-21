Скончался бас-гитарист The Kinks и The Zombies Джим Родфорд

В Великобритании в возрасте 76 лет умер бас-гитарист рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд. Музыкант скончался от травм, полученных при падении с лестницы. Об этом сообщил в Facebook его двоюродный брат Род Арджент.

"С глубокой печалью я узнал, что мой дорогой двоюродный брат, с которым мы дружили на протяжении всей жизни, Джим Родфорд умер этим утром (20 января) после падения с лестницы. Точная причина смерти пока не известна", - цитирует ТАСС сообщение основателя и клавишника The Zombies.

Джим Родфорд играл в группе The Kinks в 1978-1996 годах. Через три года он присоединился к рок-команде Argent, воссозданной его братом. В 2004 году Родфорд вновь пополнил ряды The Zombies после очередного возрождения группы.