В США назвали идеальное оружие России

Успешное противодействие атаке БПЛА террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии привлекло внимание зарубежных военных экспертов к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1". Американские СМИ считают, что он может стать идеальным оружием против массированных налетов вражеских беспилотников.

The National Interest отмечает, что этот эффективный комплекс является продолжением разработанной в советское время и предназначенной для защиты бронетехники от воздушных атак линии вооружения, в которую также входят ЗСУ "Шилка" и ЗРПК "Тунгуска".

"Панцирь" может работать независимо, или в составе батареи, подчиненной одному командному пункту. Использую собственную радарную систему, комплекс обнаруживает воздушные цели на расстоянии более 35 километров. При этом он может выпустить до четырех ракет по двум или трем целям одновременно и поразить их на расстоянии до 19 километров и на высоте до 15 км. Если же ракеты не нейтрализуют угрозу, ЗРПК использует свои спаренные 30-милиметровые зенитные автоматы, каждый из которых имеет скорострельность 40 выстрелов в секунду. Это оружие может уничтожать цели на расстоянии более трех километров.

Издание отмечает, что "Панцирь" выступает в качестве последней линии противовоздушной обороны и способен сбивать самолеты, вертолеты, ракеты, беспилотные летательные аппараты и снаряды ракетной артиллерии.

В публикации сообщается о модернизированном ЗРПК "Панцирь-С2" с мощным радаром, который может обнаружить цель на расстоянии около 40 километров, и с ракетами, радиус действия которых составляет около 30 км. Также The National Interest напоминает об арктической версии комплекса "Панцирь-СА", вооружение которого функционирует при -50 градусах. Кроме того, еще одна версия ЗРПК "Панцирь-СМ" сможет сбивать баллистические ракеты, движущиеся со скоростью несколько километров в секунду.

"Вооруженные силы США не имеют столь же эффективной системы противовоздушной обороны ближнего радиуса. Это связано с тем, что американские сухопутные войска рассчитывают на свои ВВС, в то время как российские военные считают, что наземные силы могут подвергаться активным воздушным атакам", - пишет The National Interest.

При этом издание признает, что даже если США смогут добиться превосходства в воздухе, то это произойдет не сразу. Также в публикации отмечается, что массовое нападение беспилотников в Сирии наглядно демонстрирует важность наземной противовоздушной обороны. Существенным является и экономический аспект.

"Истребители США сбили несколько беспилотных самолетов над Сирией, но топливо и управляемые ракеты, израсходованные при этом, обходятся намного дороже, чем уничтоженные цели", - пишет американское издание.