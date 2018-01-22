Более 60 человек задержаны после атаки на аэропорт в Триполи

По подозрению в причастности к нападению на аэропорт ливийской столицы задержаны более 60 человек. Об этом говорится в заявлении формирования "Специальные силы сдерживания", лояльного правительству национального согласия в Триполи.

"В ходе нападения на аэропорт и попытки нападения на тюрьму был задержан 61 человек", - приводит РИА Новости заявление формирования. Позднее шесть человек были отпущены.

В минувший понедельник на столичный аэропорт напала радикальная группировка "Аль-Бакара". В бой с ней вступили контролирующие воздушную гавань "Специальные силы сдерживания".

Правительство нацсогласия Ливии было сформировано в Триполи в 2016 году благодаря усилиям ООН. В настоящее время оно сотрудничает с местными вооруженными формированиями, поскольку не смогло заручиться поддержкой национальной армии и парламента, заседающего на востоке страны.