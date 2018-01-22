Джонни Деппа и Тома Круза номинировали на "Золотую малину"

Эмму Уотсон, Тома Круза и Джонни Деппа номинировали на премию "Золотая малина". Их выбрали представители фонда, в который входят около 700 человек из США и других 19 стран. Награду вручают за самые сомнительные достижения в кинематографе.

Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов. Победители будут объявлены 3 марта, за день до вручения "Оскара", передает ТАСС. В этом году в номинацию "худший актер" включены Том Круз, Джейми Дорнан, Марк Уолберг, Джонни Депп и Зак Эфрон.