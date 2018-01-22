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22.01.2018, 09:10
Текст: Алексей Моисеев

ГАЗ "Садко" в Сирии вооружили скорострельной 57-мм зениткой

Российские вездеходы ГАЗ-3308 "Садко" в Сирии стали такими же привычными, как танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1. Долгое время нижегородские грузовики оставались основой автомобильного парка правительственных войск.

Сейчас в Сирии все чаще стали встречаться новые "Камазы" и "Уралы", однако и от проверенных войной автомобилей отказывать тоже никто не собирается. Тем более от "Садко": по числу созданных в Сирии модификаций этот внедорожник - настоящий рекордсмен.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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В начале вооруженного конфликта ГАЗ-3308 использовались, в основном, для переброски живой силы, перевозки боеприпасов и транспортировки легкой артиллерии. В настоящее время на "Садко" устанавливают зенитные пушки Зу-23-2, спаренные и счетверенные установки 14,5-мм пулеметов КПВ, системы разминирования УР-83П. На российские вездеходы уже продолжительное время монтируют местные разновидности реактивных систем залпового огня.

Также этот автомобиль превращали в колесную самоходную установку с 57-мм противотанковой пушкой времен Великой Отечественной войны ЗиС-2.

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости
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В продолжающихся в эти дни боях с террористами в районе Южного Алеппо правительственные войска используют автомобиль "Садко", вооруженный 57-мм зенитной пушкой С-60.

Несмотря на почтенный возраст, данное орудие обладает очень высокими характеристиками. Например, из него можно поражать малоразмерные цели на дистанции около 4 км. Начальная скорость снаряда весом в 3 кг достигает 1000 м/c. Скорострельность - до 120 выстрелов в минуту.

По мнению военных экспертов, для установки такого орудия предпочтительней более тяжелое шасси. Однако, судя по всему, ГАЗ-3308 "Садко" неплохо справляется со своей новой боевой ролью.
 

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