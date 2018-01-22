Из-за сильного снега в Токио авиакомпании отменили часть рейсов

Из-за снегопада компания Japan Airlines отменила около 20 рейсов в аэропорту Ханэда. Свои планы придется поменять некоторым пассажирам, которые собирались лететь из Токио в Осаку, Мацуяму, Токусиму, Фукуоку и на Окинаву.

По прогнозу метеорологов, в столице Японии ожидается снег, временами сильный. В Токио может выпасть от пяти до десяти сантиметров осадков. Температура воздуха уже понизилась, начался слабый снег.

Местные власти призывают жителей пораньше возвращаться домой, поскольку вечером из-за снега на дорогах возможны заторы. Об этом сообщает ТАСС.