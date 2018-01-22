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22.01.2018 20:43
Рубрика: В мире

Из-за взрыва на шахте в Донбассе пострадали 8 рабочих

На Украине в результате взрыва на шахте в Донецкой области пострадали 8 человек. Они получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.

Фото: REUTERS/ Omar Sobhani
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Как сообщил глава областной госадминистрации Павел Жебровский, вспышка метана произошла вечером в понедельник, 22 января, на частном предприятии "Шахтоуправление "Покровское". В этот момент в шахте работали 406 человек, из которых непосредственно вблизи взрыва - 37. Пострадавшие, по его словам, доставлены в Краматорскую больницу.

"Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", - цитирует Жебровского "Интерфакс".

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