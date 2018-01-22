В Москве студентов ограбили на 7 миллионов рублей

В Москве неизвестные совершили крупное ограбление на 7 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

Молодой человек обратился в полицию и рассказал о том, что трое неизвестных перегородили его машине дорогу, потребовали у находящихся в ней людей выйти из авто, а затем избили их. По данным ведомства, владелец авто и его двое знакомых студентов колледжа лишились сотовых телефонов и часов, а также крупной суммы денег - 6,9 миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.